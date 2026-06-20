Caltanissetta. Furto in un supermercato: agente di Polizia libero dal servizio non esita ad inseguire gli autori facendone fermare uno

CALTANISSETTA. Serata alquanto movimentata quella di ieri al supermercato Lidl di Caltanissetta a causa di un furto. A farlo sono stati tre extracomunitari. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un poliziotto libero dal servizio che, allertato dalle urla dei dipendenti, non ha esitato a mettersi all’inseguimento del terzetto al fine di assicurarlo alla giustizia.

Dei tre autori, tuttavia, solo uno è stato preso, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. Tutto questo al culmine di un inseguimento che ha coinvolto lo stesso agente di polizia e alcune volanti accorse.

I tre extracomunitari, dopo aver preso prodotti, hanno cercato di allontanarsi, ma il poliziotto li ha inseguiti allertando la sala operativa della Polizia di Stato. Alla fine i tre in fuga sono stati intercettati in via Aci: uno di loro è stato preso, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire.