Tennis internazionale Caltanissetta, finale italiana: Potenza e Giunta si contendono il trofeo

Sarà un derby tricolore da infarto a chiudere il sipario sul torneo internazionale di tennis “Città di Caltanissetta” (secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo). Domenica 7 giugno, alle ore 18:00, il centrale sarà teatro di una sfida senza esclusione di colpi: da una parte il beniamino di casa, il licatese Luca Potenza, dall’altra lo spietato e chirurgico Massimo Giunta.

Luca Potenza

Potenza, cuore e resilienza: una battaglia epica

Luca Potenza arriva all’ultimo atto dopo aver vinto una vera e propria guerra di nervi. Nel derby dell’amicizia contro il numero due del seeding, il palermitano Gabriele Piraino, Potenza ha scritto una pagina indimenticabile: 3 ore e 18 minuti di tennis totale, conclusi con un abbraccio infinito sotto rete che vale più di mille parole.

Sotto di un set, Luca ha ribaltato l’inerzia con una grinta d’altri tempi, chiudendo 2-1 (2-6, 6-4, 6-4). Il momento chiave? Il primo game del terzo set: un’odissea tennistica da oltre 20 minuti, con 11 vantaggi e un susseguirsi di colpi al limite dell’impossibile. Una prova di carattere che ha mandato in visibilio il pubblico.

“Non è stata facile, specialmente a livello emotivo,” ha dichiarato un esausto ma felice Potenza. ” Ci sono stati dei momenti dove abbiamo anche scherzato per sdrammatizzare un po’. Credo sia stata una partita di livello molto alto, ci siamo dati a vicenda filo da torcere e spero sia stato un bello spettacolo per questo pubblico. In finale ce la metterò tutta per vincere ma non sarà facile, Massimo Giunta per adesso sta giocando un ottimo tennis”.

Giunta: il killer silenzioso

Dall’altra parte della rete ci sarà un Massimo Giunta (Foto in anteprima) in formato “macchina da guerra”. Il suo percorso verso la finale è stato un monologo di solidità tecnica e mentale: 6-1, 6-4 rifilato al francese Alexander Reco in appena 69 minuti. Niente distrazioni, solo una precisione chirurgica che promette di rendere la vita durissima a Potenza. “Questo successo nasce da due ingredienti: atteggiamento e costanza,” ha commentato a caldo un concentratissimo Giunta.

Doppio: Fancutt e Rai conquistano Caltanissetta

Mentre il singolare entra nel vivo, il tabellone del doppio ha già i suoi re. La coppia Thomas Fancutt e Ajeet Rai ha alzato il trofeo dopo una finale serrata contro Coccioli e Lorusso, chiusa per 6-4, 7-6(6).

Il duo internazionale non ha nascosto l’emozione: “È stato un torneo fantastico, un’ospitalità eccellente,” hanno dichiarato entusiasti. Per loro, Caltanissetta si è rivelata una scoperta meravigliosa, trasformando una partecipazione nata “all’ultimo momento” in un trionfo memorabile.

L’appuntamento è fissato: domenica 7 giugno, ore 18:00. Sarà Potenza contro Giunta, il cuore contro la tecnica. Chi sarà il nuovo re di Caltanissetta? (Foto di Gemma Barletta ed Edoardo Giglio)