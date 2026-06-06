Sutera, Nuccia Malta eletta all’unanimità Presidente del Consiglio Comunale

SUTERA – La consigliera Nuccia Malta è stata eletta, nell’assise di oggi, presidente del Consiglio Comunale di Sutera.

“Essere scelta con il consenso di tutta l’aula è un onore immenso e un segnale di grande maturità politica che accolgo con profondo rispetto”, ha detto la neo presidente dopo il voto. “Inizia oggi un percorso importante. Come Presidente, il mio dovere primario sarà quello di essere una figura di garanzia per l’intero Consiglio Comunale, tutelando i diritti e le prerogative di ogni singolo consigliere, sia di maggioranza che di minoranza. Il mio impegno sarà massimo nel favorire una collaborazione costante, trasparente e proficua tra la Giunta e il Consiglio, convinta che il dialogo sia la chiave per un’amministrazione efficiente”. Intanto c’è da sottolineare che la nuova giunta, guidata dal neo eletto sindaco Carmelo Salamone già da alcuni giorni si è ufficialmente insediata, già pienamente operativa. Le deleghe assessoriali soino state così distribuite: Onofrio Grizzanti assume il ruolo di vicesindaco con deleghe alle Relazioni paesi gemellati, Politiche Sociali ed Accoglienza, Servizio Civile, Personale e Sanità. A Impero Vittorio Grazzo sono state affidale affidate le deleghe alla Pubblica Istruzione, all’Igiene Urbana, alle Politiche Agricole e Produttive, Informatizzazione ed Innovazione della Pubblica Amministrazione. Carmelina Alongi guiderà i settori dei Beni e Attività Culturali, del Turismo, della Partecipazione, della Valorizzazione del borgo, della Magna Via Francigena, oltre a Sport, Eventi e Manifestazioni. Daniele Zoda si occuperà di Lavori Pubblici, Urbanistica, Arredo Urbano, Edilizia Privata, Energie alternative e Risparmio energetico, Verde Pubblico, Ambiente e Servizi cimiteriali. Il Sindaco Carmelo Salamone mantiene direttamente le deleghe al Bilancio, alla Polizia municipale e alla Protezione Civile, oltre a tutti i rami dell’amministrazione non espressamente assegnati.