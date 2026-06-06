Tragico schianto tra scooter e auto: muore un ragazzo di 15 anni

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Riccardo Coglitore, quindicenne messinese deceduto in seguito a una violenta collisione tra il ciclomotore sul quale viaggiava e un’autovettura.

La tragedia si è verificata nella serata di oggi nella zona sud della città, lungo l’arteria che collega via degli Agrumi a via Guardia, nei pressi dello stadio San Filippo.

Il giovane abitava nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente e frequentava l’istituto scolastico Verona Trento. L’urto si è rivelato devastante e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato ogni possibile soccorso, ma hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



Restano ancora da accertare le cause che hanno portato al violento impatto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi e nelle verifiche necessarie per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’intera comunità è sotto shock per la scomparsa del giovane, una tragedia che ha colpito profondamente il quartiere e quanti lo conoscevano.