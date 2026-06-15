Sono ancora aperte le iscrizioni al Rally di Caltanissetta 2026

La passione per i motori torna protagonista nel cuore della Sicilia. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 24ª edizione del Rally di Caltanissetta, appuntamento ormai consolidato nel panorama automobilistico siciliano e tra gli eventi sportivi più attesi dell’anno.

La manifestazione, organizzata dalla DLF Academy, andrà in scena dal 26 al 28 giugno 2026 e conferma il percorso che ha riscosso grande apprezzamento nelle ultime edizioni, offrendo agli equipaggi un mix perfetto di tecnica, spettacolo e competitività.

Le prove speciali

Anche quest’anno saranno nove le prove speciali che decreteranno i vincitori della competizione.

La giornata di sabato vedrà gli equipaggi impegnati in tre passaggi sulla Prova Speciale “San Cataldo”, tratto veloce e altamente selettivo che rappresenta uno dei punti più spettacolari della gara.

Domenica, invece, saranno protagoniste le prove speciali “Santa Caterina” e “Caltanissetta”, entrambe da affrontare per tre volte, per un totale di sei tratti cronometrati che metteranno alla prova la preparazione tecnica e la strategia di piloti e navigatori.

Lo Sparco Store al centro dell’accoglienza degli equipaggi

Tra le novità dell’edizione 2026, un ruolo importante sarà svolto dallo Sparco Store di Caltanissetta, situato in Viale Stefano Candura.

La struttura ospiterà la consegna dei road book e le attività preliminari dedicate agli equipaggi, diventando il primo punto di incontro ufficiale della manifestazione.

Nella serata di venerdì, inoltre, lo store ospiterà un aperitivo di benvenuto offerto dall’organizzazione a tutti gli equipaggi iscritti. Sarà un momento di incontro e condivisione durante il quale verranno consegnati i gadget ufficiali e il kit di benvenuto della manifestazione, dando ufficialmente il via al weekend di gara in un clima di amicizia e passione sportiva.

Logistica confermata

Resta confermata l’organizzazione logistica che ha caratterizzato con successo le ultime edizioni.

Il Parco Assistenza sarà allestito presso lo Stadio Marco Tomaselli, che ospiterà anche la Direzione Gara, la Sala Stampa, le verifiche sportive e tecniche e tutte le principali attività operative della manifestazione.

Partenza, arrivo e riordini si svolgeranno nel cuore di Caltanissetta, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato al motorsport e consentendo a cittadini e appassionati di vivere da vicino tutte le emozioni del rally.

Una serata di musica e divertimento per tutta la città

Il Rally di Caltanissetta non sarà soltanto sport.

Nella serata di sabato, infatti, il palco allestito nell’area della partenza DI VIALE DELLA REGIONE – ospiterà un evento musicale aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per vivere il rally anche oltre l’aspetto agonistico, creando un momento di aggregazione che coinvolgerà famiglie, giovani e appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

L’obiettivo è quello di rendere il Rally di Caltanissetta una vera festa del territorio, capace di unire sport, intrattenimento e promozione delle eccellenze locali.

Un evento che promuove il territorio

Negli anni il Rally di Caltanissetta è diventato un importante strumento di promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Grazie alla presenza di equipaggi provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, la manifestazione contribuisce a far conoscere le bellezze del Nisseno, generando ricadute positive per le attività commerciali, ricettive e turistiche della città.

Anche per questa edizione è prevista una copertura mediatica dedicata e la trasmissione in diretta streaming dei principali momenti della manifestazione, permettendo agli appassionati di seguire la gara da ogni parte d’Italia.

Le dichiarazioni

Delfino La Ferla, direttore della DLF Academy, commenta:

“Il Rally di Caltanissetta rappresenta molto più di una competizione sportiva. È un evento che coinvolge il territorio, valorizza la città e crea occasioni di incontro tra sportivi, famiglie e appassionati. Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire agli equipaggi una gara di alto livello tecnico e al pubblico un weekend ricco di emozioni, con momenti dedicati all’intrattenimento e alla convivialità. Siamo pronti ad accogliere tutti per una 24ª edizione che si preannuncia spettacolare.”

Con il conto alla rovescia ormai iniziato, il Rally di Caltanissetta si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti e prestigiosi del calendario rallystico siciliano.

Per iscrizioni, regolamenti e informazioni ufficiali:

www.rallycaltanissetta.it

Ufficio Stampa Rally di Caltanissetta

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Telefono: 376 1442747