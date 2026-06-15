Sicilia. Scuola 700 mila euro per attività estive negli istituti paritari dell’infanzia e del primo ciclo. Turano: «Offriamo chance di socializzazione»

Un contributo per le scuole paritarie siciliane, dell’infanzia, primarie e secondarie, per l’organizzazione di iniziative educative nel periodo estivo. Lo prevede una circolare pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, che stanzia 700 mila euro per attività ludico-didattiche, laboratoriali e sportive da svolgere nei locali delle scuole, per un massimo di quattro settimane nei mesi di luglio ed agosto.

«Continuiamo a investire per costruire un nuovo modo di fare scuola in Sicilia – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano –. Con questa circolare sosteniamo le scuole paritarie, che rappresentano una parte rilevante del sistema educativo regionale, dando loro la possibilità di organizzare attività educative a luglio e agosto, come già sperimentato nelle scuole statali, offrendo al contempo ai bambini una chance di socializzazione in più, fondamentale in un’epoca connotata da un crescente isolamento digitale».

La circolare prevede, per le scuole dell’infanzia, un contributo di 70 euro per alunno a settimana, per un massimo di quattro settimane, a condizione che ciascuno studente frequenti almeno tre giorni alla settimana e che l’istituto non abbia già beneficiato di altri contributi pubblici destinati alle medesime attività. Per le scuole del primo ciclo, invece, è pari a 50 euro ad alunno a settimana, sempre per un massimo di quattro settimane. Anche in questo caso, il contributo è subordinato alla frequenza di almeno tre giorni settimanali da parte dell’alunno e all’assenza di altri finanziamenti pubblici per le medesime attività.

Possono presentare domanda i gestori delle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (una per ciascuna scuola). Le istanze dovranno essere inviate a partire dalle ore 8 del prossimo 22 giugno fino alle ore 23:59:59 del 26 giugno, tramite pec, all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.

La circolare è disponibile nel sito della Regione Siciliana a questo link.

