Salute

Poste Italiane: Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida

Redazione

Poste Italiane: Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida

Lun, 15/06/2026 - 19:18

Condividi su:

Poste Italiane informa che dal prossimo 3 agosto la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida e non potrà più essere utilizzata come documento di identificazione agli sportelli, anche se sul documento è riportata una data di scadenza successiva.

La disposizione dà attuazione a quanto previsto dal Regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, che mira a uniformare gli standard di identificazione all’interno dell’Unione.

In vista di tale scadenza, i cittadini che non siano in possesso di altri documenti di identificazione validi, come passaporto o patente di guida, saranno tenuti a dotarsi della Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro il termine indicato.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta