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Cultura, alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana da giovedì 18 giugno la mostra fotografica del Palermo FC

Redazione 3

Cultura, alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana da giovedì 18 giugno la mostra fotografica del Palermo FC

Lun, 15/06/2026 - 11:18

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La Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (in via Vittorio Emanuele 429) a Palermo, da giovedì 18 giugno alle 17 ospiterà nel cortile la mostra fotografica “Palermo 125”, progetto realizzato dal Palermo Football Club per celebrare i 125 anni di storia della società rosanero. Saranno presenti l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, il dirigente generale del dipartimento Mario La Rocca e il dirigente ad interim della Biblioteca centrale della Regione Siciliana, Laura Cappuggi.

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