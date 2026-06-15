Bagheria, Piantedosi e Schifani all’inaugurazione della Villa “Quarto Savona 15”: bene confiscato alla mafia

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Regione, Renato Schifani, sono ad Aspra, frazione di Bagheria, per l’inaugurazione della Villa “Quarto Savona 15” – un immobile confiscato alla mafia, ex villa Napoli, che diventa un centro estivo per bambini e un presidio di giustizia. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si recherà nella Prefettura di Palermo per presiedere il comitato per l’ordine e la sicurezza. La “Quarto Savona 15” era il nome in codice dell’auto di scorta di Giovanni Falcone distrutta nella strage di Capaci i cui resti sono ora diventati un simbolo itinerante di legalità. All’inaugurazione sono presenti anche Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio Montinaro morto, con Vito Schifani e Rocco Dicillo, nella strage e il capo della polizia Vittorio Pisani. (ANSA).