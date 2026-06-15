Solidarietà per Niscemi, donazioni per 272 mila euro. 188 mila euro già erogati agli sfollati

Poco più di 272 mila euro: a tanto ammontano i fondi che sono stati incamerati da donazioni in favore degli sfollati della frana di Niscemi (Caltanissetta). I numeri li ha resi noti il sindaco Massimiliano Conti. “Questa mattina ho trasmesso al consiglio comunale e al comitato frana tutta la documentazione relativa alle somme incamerate frutto di donazioni e quelle bonificate in favore dei soggetti oggetto di sgombero. In assoluta trasparenza e in ossequio agli impegni presi e alla necessità di alleviare i disagi”, dice. Dal fondo delle donazioni, 188.000 euro risultano bonificati ai destinatari, mentre il saldo ancora disponibile ammonta a 84.000 euro.

I mandati di pagamento sono stati effettuati anche in favore degli sfollati che già ricevono il contributo per autonoma sistemazione. I fondi della solidarietà sono andati alle famiglie rimaste senza le rispettive abitazioni e alle attività economiche che hanno dovuto chiudere. “Le risorse avanzate saranno oggetto di confronto con il comitato frana e saranno valutate alla luce delle esigenze che emergeranno”, dice ancora il sindaco.