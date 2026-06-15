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Solidarietà per Niscemi, donazioni per 272 mila euro. 188 mila euro già erogati agli sfollati

Redazione

Solidarietà per Niscemi, donazioni per 272 mila euro. 188 mila euro già erogati agli sfollati

Lun, 15/06/2026 - 16:26

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Poco più di 272 mila euro: a tanto ammontano i fondi che sono stati incamerati da donazioni in favore degli sfollati della frana di Niscemi (Caltanissetta). I numeri li ha resi noti il sindaco Massimiliano Conti. “Questa mattina ho trasmesso al consiglio comunale e al comitato frana tutta la documentazione relativa alle somme incamerate frutto di donazioni e quelle bonificate in favore dei soggetti oggetto di sgombero. In assoluta trasparenza e in ossequio agli impegni presi e alla necessità di alleviare i disagi”, dice. Dal fondo delle donazioni, 188.000 euro risultano bonificati ai destinatari, mentre il saldo ancora disponibile ammonta a 84.000 euro.

I mandati di pagamento sono stati effettuati anche in favore degli sfollati che già ricevono il contributo per autonoma sistemazione. I fondi della solidarietà sono andati alle famiglie rimaste senza le rispettive abitazioni e alle attività economiche che hanno dovuto chiudere. “Le risorse avanzate saranno oggetto di confronto con il comitato frana e saranno valutate alla luce delle esigenze che emergeranno”, dice ancora il sindaco.

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