Sicurezza, a Palermo vertice provinciale con il ministro Piantedosi

È iniziata a Villa Whitaker di Palermo, sede della prefettura, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La riunione è stata convocata dal prefetto, Massimo Mariani, alla luce dell’escalation di attentati e intimidazioni a imprenditori e commercianti registrata negli ultimi tempi. A Villa Whitaker, anche il procuratore Maurizio de Lucia, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. (Sac/Dire)