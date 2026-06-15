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Causa incendio, disposta la temporanea chiusura dello svincolo Ponte Cinque Archi direzione Caltanissetta- Catania

Redazione 1

Causa incendio, disposta la temporanea chiusura dello svincolo Ponte Cinque Archi direzione Caltanissetta- Catania

Lun, 15/06/2026 - 16:39

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SANTA CATERINA. A causa di un incendio in corso, è stata disposta la chiusura temporanea dello svincolo Ponte Cinque Archi in direzione Caltanissetta–Catania. Si invitano pertanto gli automobilisti e i cittadini a prestare la massima prudenza, evitare l’area interessata e seguire eventuali percorsi alternativi indicati dalle autorità competenti.

I soccorsi sono già al lavoro per gestire l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Si raccomanda di non sostare nelle zone interessate e di agevolare le operazioni di emergenza. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

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