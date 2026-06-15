Migranti: in 48 soccorsi in mare e sbarcati a Lampedusa

Quarantotto persone provenienti da Somalia, Sudan, Liberia e Gambia sono arrivate a Lampedusa dopo essere state soccorse in mare dalle navi ong Nadir e Nihayet Garganey VI. Gli sbarchi sono avvenuti al molo commerciale tra la notte e le prime ore del mattino. Il primo gruppo, formato da 38 persone tra cui tre donne e un minore, viaggiava su un gommone lungo sette metri partito da Zauia, in Libia, dietro pagamento di diecimila dinari libici a persona. Il secondo gruppo, composto da dieci gambiani, si trovava su un natante di otto metri salpato da Zuwarah con tariffe comprese tra quattromila e cinquecento e seimila dinari libici. Dopo lo sbarco tutti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove la presenza e’ salita a 225 ospiti. Di questi, 130 sono gia’ stati imbarcati sul traghetto Sansovino, atteso in serata a Porto Empedocle.