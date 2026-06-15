Sicilia, Schifani: “Il contrasto alla mafia si rafforza da una grande spinta venuta dai cittadini”

“Le istituzioni ci sono e sono in grado di fare sistema anche nei momenti in cui sono state chiamati a contrastare la mafia ma anche ad approvare leggi durissime contro la criminalità organizzata. L’Italia è il Paese che ha leggi antimafia più rigorose e forti del mondo. Il nostro impianto legislativo si è formato nel tempo con una sua gradualità e lucidità nella condivisione di tutte le forze politiche. Il contrasto alla mafia si rafforza da una grande spinta venuta dal basso dai cittadini. Oggi rimborsiamo alla società un danno subito dalla mafia utilizzando un bene per fini sociali”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani all’inaugurazione di un bene confiscato alla mafia alla presenza del ministro Matteo Piantedosi. “Episodi recenti di queste settimane sono un campanello d’allarme – ha detto Schifani riferendosi agli ultimi atti criminali a Palermo con intimidazioni a commercianti – su cui la Procura e le Forze dell’ordine stanno lavorando per verificare cosa succede in questo contesto di criminalità. Sono sereno perchè so in che mani siamo. Ringrazio il ministro Piantedosi per il recupero di fondi Pon legalità che rischiavano di essere persi. Stiamo lavorando con questi fondi per inaugurare a breve la control room per il controllo degli incendi. Il ministro è stato l’artefice di questa iniziativa”. (ANSA).