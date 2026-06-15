Caltanissetta. Al via la Definizione Agevolata delle entrate comunali: un’opportunità per regolarizzare i tributi senza more e sanzioni

Il Comune di Caltanissetta comunica alla cittadinanza l’avvio della procedura per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali. La misura, disciplinata dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 30 del 26 maggio 2026, è volta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti attraverso un sensibile abbattimento dei costi accessori.

I VANTAGGI

Grazie a questo provvedimento, i cittadini avranno la possibilità di estinguere i propri debiti pagando esclusivamente l’importo originario del tributo (capitale) ed eventuali spese procedurali o di notifica, ottenendo lo stralcio totale (nella misura del 100%) di sanzioni amministrative, sanzioni tributarie, interessi liquidati in fase di accertamento e interessi moratori.

Il Regolamento si articola in due ambiti principali di intervento:

· Accertamenti Esecutivi: Riguarda le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023 per IMU, TARI e TASI, ed entro il 31 dicembre 2025 per il CUP (Canone Unico Patrimoniale).

Ai fini dell’ammissibilità rileva unicamente la data di emissione dell’atto. Sono espressamente esclusi i carichi già affidati ad ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

· Regolarizzazione Omessi Versamenti e Dichiarazioni: Consente di sanare l’omesso o carente versamento dei tributi dovuto per le annualità fino al 31 dicembre 2025, nonché l’omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2025 (relativamente a IMU, TARI e CUP), purché tali posizioni non siano già state oggetto di un accertamento notificato.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

I cittadini interessati a usufruire dei benefici dovranno prendere visione della propria posizione debitoria ed esprimere la volontà di aderire alla definizione agevolata tramite un apposito portale, che verrà a breve divulgato tramite i canali istituzionali dell’Ente, nonché in conformità alla modulistica disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune di Caltanissetta.

La dichiarazione di adesione va presentata tassativamente entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Ente. Pertanto, dal momento che la stessa è stata pubblicata su “Albo Pretorio” in data 12 giugno 2026, la dichiarazione di adesione va inoltrata entro la data di scadenza di sabato 11 agosto 2026.

Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo di presentazione, l’Ente comunicherà l’ammissione formale e l’esatto importo dovuto.

RATEIZZAZIONE

Per agevolare i contribuenti, il Regolamento prevede la facoltà di rateizzare l’importo complessivamente dovuto in base a precise fasce di debito:

Importo complessivo dovuto Opzioni di rateizzazione Fino a € 150,00 Unica soluzione Da € 150,01 a € 1.000,00 Fino a 12 rate mensili Da € 1.000,01 a € 5.000,00 Fino a 18 rate mensili Da € 5.000,01 a € 25.000,00 Fino a 24 rate mensili Da € 25.000,01 a € 50.000,00 Fino a 60 rate mensili Oltre € 50.000,01 Fino a 84 rate mensili

Il versamento in unica soluzione (o della prima rata) deve essere eseguito entro la fine del mese successivo alla comunicazione di ammissione, tramite il circuito PagoPA. In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima si applicheranno gli interessi al tasso legale.

È opportuno precisare che la presente misura non va confusa con la cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, approvata nel corso di una successiva seduta del Consiglio comunale in data 10 giugno 2026. Quest’ultima agevolazione seguirà un iter amministrativo differente, i cui dettagli e modalità di adesione verranno comunicati dall’Ente nelle prossime settimane.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a verificare la propria posizione sul portale istituzionale e ad approfittare di questa importante misura di tregua fiscale, pensata per risanare i rapporti con il fisco locale con il minor gravame economico possibile.

Per maggiori informazioni, si invitano i cittadini a leggere il “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CALTANISSETTA”.