Agricoltura, Sammartino incontra associazioni di categoria: «Avanti con i fondi comunitari, Sicilia quarta per spesa nel programma Pac 2023-2027»

Incontro oggi al Palazzo della Regione di Catania tra l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e le principali organizzazioni di categoria del settore: Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri. Al centro del confronto la spesa dei fondi europei, le criticità di tutto il comparto e le soluzioni adottate o da adottare per fronteggiarle.

«Procediamo spediti con la spesa delle risorse comunitarie sui bandi che abbiamo pubblicato – dice Sammartino – e c’è la massima attenzione per le difficoltà affrontate dal comparto agricolo. Oggi, inoltre, abbiamo comunicato ai nostri interlocutori che la Sicilia è la quarta regione in Italia per capacità di spesa dei fondi Pac 2023-2027, come certificato al 31 maggio scorso dal Report Agea: un risultato importante di cui andiamo orgogliosi. Un dato che dimostra come sia massimo l’impegno del governo regionale per potenziare uno dei settori principali della nostra economia».

Nel dettaglio, la Regione Siciliana ha emanato bandi per 975 milioni di euro complessivi. Sono, inoltre, in attuazione i bandi sulle misure strutturali di cui 100 milioni per la “Srd01” (investimenti); 11 milioni per la diversificazione; 65 milioni per la misura “Srd07” che finanzia infrastrutture e viabilità nelle aree rurali (è stata pubblicata la graduatoria provvisoria); 70 milioni per la “Srd13” (agroindustria); 78 milioni per la “Sre01” per i giovani agricoltori (pubblicata la graduatoria provvisoria); 20 milioni per la “Sre02” per i nuovi agricoltori (pubblicata la graduatoria provvisoria); 18 milioni “Srg01” per il sostegno dei gruppi operativi (bando chiuso in corso di valutazione); 73,5 milioni per la “Srg06” che finanzia l’attuazione delle strategie di sviluppo locale; 7 milioni per la misura “Srg10” per la promozione dei prodotti di qualità; 9,3 milioni euro per la “Srh06” (che finanzia servizi di supporto specialistico e condivisione delle conoscenze per i consulenti agricoli e gli attori dell’Akis) e infine il “Pif” per 56 milioni di euro.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle associazioni di categoria hanno chiesto unanimemente alla Regione di andare avanti in maniera spedita con la misura “Srd01” (investimenti), senza ulteriori proroghe alla scadenza del bando, così da arrivare il più presto possibile ai pagamenti delle somme agli agricoltori che saranno ammessi ai finanziamenti, magari anche con lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie.

«Ascoltiamo con attenzione le esigenze del comparto – conclude Sammartino – e lavoriamo per il bene del settore. Abbiamo speso oltre 450 milioni di euro, pari al 31,86 per cento delle risorse disponibili che ammontano, in totale, a oltre un miliardo e 400 milioni di euro. Questo significa pagamenti arrivati a migliaia di aziende agricole siciliane. In particolare, sono state pagate le misure a superficie su produzione integrata, apicoltura, biologico, indennità per zone svantaggiate e benessere animale. Siamo al lavoro per continuare su questa strada e per fare sempre di più, ma anche per portare avanti un sistema per cui la Sicilia non viva più di soli aiuti, ma possa costruire valore aggiunto e sviluppo economico per creare nuova occupazione».