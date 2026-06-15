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Scommettere per noia, un rischio facile da sottovalutare

Redazione

Scommettere per noia, un rischio facile da sottovalutare

Lun, 15/06/2026 - 20:21

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Il rischio nascosto dello scommettere per noia

Capita di aprire un’app di scommesse mentre si aspetta l’autobus, durante una pausa pranzo o la sera sul divano, senza un vero motivo. In questi casi la spinta arriva raramente dalla passione sportiva o dalla speranza di una vincita: il motore principale è la mancanza di stimoli. Gli studi sul gioco problematico indicano che questo tipo di comportamento è tra i più insidiosi, perché chi gioca per riempire il tempo tende a farlo con maggiore frequenza, presta meno attenzione alle somme spese e fatica progressivamente a fermarsi.

Riconoscere il meccanismo che trasforma un momento vuoto in una giocata è quindi il primo passo per tenere il fenomeno sotto controllo, prima che diventi un’abitudine radicata.

Quando il tempo vuoto diventa terreno fertile

La noia è uno stato emotivo che il cervello umano tollera con difficoltà. Diversi esperimenti di psicologia hanno mostrato che molte persone preferiscono ricevere piccoli stimoli sgradevoli piuttosto che restare sole con i propri pensieri per pochi minuti. In questo contesto, qualsiasi attività capace di offrire una gratificazione immediata diventa attraente, e il gioco d’azzardo risponde perfettamente a questa esigenza: bastano pochi secondi per piazzare una puntata e ricevere un esito.

A differenza di chi scommette per interesse sportivo o per occasioni sociali, chi gioca per noia non sceglie davvero quando giocare. È il vuoto della giornata a decidere per lui, e questo rende il comportamento molto più frequente e molto meno consapevole.

Cosa accade nel cervello durante una giocata

Ogni puntata attiva il sistema della ricompensa, lo stesso circuito coinvolto nel cibo, nelle relazioni e in altre forme di piacere. L’elemento decisivo è l’imprevedibilità del risultato: la ricompensa intermittente, che arriva solo qualche volta e in modo non calcolabile, stimola il rilascio di dopamina più di una ricompensa certa.

Le app di scommesse e i casinò online come Casinò Runa IT sono costruiti per sessioni rapide e immediate, e proprio questa accessibilità li rende la risposta più comoda a un momento di vuoto. Il cervello impara in fretta l’associazione tra noia e giocata, finché il gesto diventa quasi automatico. A quel punto la persona non sta più cercando una vincita, ma semplicemente uno stimolo qualsiasi, e questo è il terreno su cui può svilupparsi una dipendenza.

Segnali che meritano attenzione

Distinguere un passatempo occasionale da un’abitudine rischiosa non è sempre facile, perché il passaggio avviene in modo graduale e spesso invisibile a chi lo vive. Esistono però alcuni comportamenti ricorrenti che la letteratura sul disturbo da gioco d’azzardo considera campanelli d’allarme, soprattutto quando si presentano insieme e con frequenza crescente nel corso delle settimane:

  • Si gioca appena si presenta un momento libero, anche di pochi minuti, senza averlo pianificato.
  • Le puntate avvengono in solitudine e si tende a non parlarne con amici o familiari.
  • Il tempo dedicato al gioco aumenta, mentre altri interessi perdono gradualmente spazio.
  • Dopo aver giocato prevale un senso di vuoto o di colpa, anziché di svago.
  • Diventa difficile ricordare quanto si è speso nell’ultima settimana o nell’ultimo mese.

Nessuno di questi segnali, preso da solo, indica necessariamente un problema. La loro combinazione, però, suggerisce che il gioco ha smesso di essere una scelta e ha iniziato a funzionare come riempitivo emotivo.

Strategie per riempire il tempo in modo diverso

Contrastare la noia richiede alternative concrete, perché la semplice forza di volontà raramente basta quando un’abitudine si è già consolidata. Chi vuole ridurre le giocate impulsive può lavorare su alcuni accorgimenti pratici, da introdurre in modo graduale nella propria routine quotidiana:

  1. Rendere il gioco meno accessibile, ad esempio disinstallando le app dal telefono o disattivando le notifiche promozionali.
  2. Preparare in anticipo una lista di attività brevi per i momenti morti: una camminata, un podcast, un messaggio a un amico.
  3. Fissare un limite di spesa mensile scritto, da controllare a fine mese confrontandolo con i movimenti reali del conto.
  4. Reintrodurre nella settimana almeno un’attività che richieda presenza fisica e contatto con altre persone.
  5. Tenere per qualche settimana un diario delle giocate, annotando l’ora e lo stato d’animo del momento.

Questi strumenti funzionano perché agiscono sul contesto, riducendo le occasioni in cui la noia e il gioco possono incontrarsi, invece di affidarsi solo all’autocontrollo.

Ritrovare il controllo del proprio tempo libero

Giocare per noia significa usare il denaro per comprare stimoli, ed è un modo costoso e rischioso di gestire le emozioni. Chi si riconosce in questo schema dovrebbe innanzitutto osservare con onestà le proprie abitudini, parlarne con una persona di fiducia e introdurre le alternative descritte sopra. Se il gioco ha già assunto un peso difficile da gestire, in Italia è attivo il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo: un servizio anonimo e gratuito, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Chiedere un confronto in tempo, anche solo informativo, è il modo più efficace per evitare che un riempitivo diventi un problema serio.

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