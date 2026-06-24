Roma, denuncia pagina Fb ‘Morti di lavoro’: “Parapetti ma operai senza caschetto su edificio Roma Tre”

(Adnkronos) – "L’Università Roma Tre ha deciso di rifare le coperture di un edificio nel campus di via della Vasca Navale/via Volterra che ospita tra le altre Ingegneria e Matematica. Per gli operai al lavoro non valgono evidentemente le prescrizioni di legge per i lavori in quota: niente Dpi, un cappello di paglia invece del casco. Ed è un ente universitario. Figuriamoci altrove". E' la denuncia social del giornalista Piero Santonastaso che pubblica alcune foto di operai al lavoro sulla sua pagina Fb 'Morti di lavoro' dove si occupa dei temi legati alla sicurezza sul lavoro. Il post ha suscitato una discussione tra utenti, qualcuno sostiene che, non essendoci gru o pericoli di oggetti che cadano dall'alto, non sarebbero necessari i Dpi o il casco tanto più con il caldo di questi giorni. "Ricordiamo che secondo l'articolo 107 dLgs. 81/08 costituisce 'lavoro in quota' qualsiasi attività che espone un lavoratore a rischio caduta da un'altezza di oltre due metri e che per contrastare il rischio sono richiesti Dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, reti e linee vita) e in via subordinata Dispositivi di protezione individuali (Dpi), come caschi, imbracature e assorbito di energia – precisa il post – Nelle foto vediamo solo parapetti. Non stiamo nemmeno a ricordare il numero di lavoratori vittime di infortuni, anche mortali, perché ultrasicuri della stabilità della superficie sulla quale stavano operando".

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