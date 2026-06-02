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Roland Garros, oggi Zverev-Jodar – Diretta

AdnKronos

Roland Garros, oggi Zverev-Jodar – Diretta

Mar, 02/06/2026 - 13:25

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(Adnkronos) – Quarti di finale al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, Alexander Zverev sfida Rafa Jodar – in diretta tv e streaming – per un posto nella semifinale dello Slam di Parigi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, mentre Jodar ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen e Carreno Busta.  Il vincente della sfida affronterà uno tra Jakub Mensik e Joao Fonseca.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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