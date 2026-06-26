Disabilità, Lorefice: “Sport sia diritto, non privilegio. Da Gela esempio virtuoso”

“Lo sport è uno dei più potenti strumenti di inclusione sociale. Per questo non può dipendere soltanto dall’impegno del volontariato: occorrono investimenti stabili e strutturali per garantire a tutte le persone con disabilità l’accesso alla pratica sportiva, agli impianti e a percorsi di crescita e autonomia. Sostenere queste realtà significa rafforzare la coesione sociale e costruire comunità più inclusive. L’Associazione Orizzonte di Gela rappresenta un modello virtuoso da valorizzare e replicare in tutto il Paese”. Lo ha dichiarato il senatore siciliano e Segretario di Presidenza del Senato Pietro Lorefice, intervenendo alla consegna degli attestati ai 40 atleti del programma Special Olympics promosso dall’Associazione Orizzonte a Gela.