Rapporto Bankitalia, Schifani “La Sicilia continua a crescere, risultati concreti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Rapporto della Banca d’Italia conferma che la Sicilia sta continuando a crescere che le scelte compiute in questi anni stanno producendo risultati concreti”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Nel 2025 l’economia regionale è aumentata dello 0,6 per cento, con una crescita superiore alla media nazionale. Sono dati incoraggianti che si accompagnano all’aumento dell’occupazione, alla crescita delle presenze turistiche e al rafforzamento del sistema produttivo. Particolarmente significativo è il risultato delle imprese: oltre l’80 per cento delle aziende siciliane ha chiuso l’esercizio in utile, mentre le esportazioni non petrolifere sono cresciute del 7,1 per cento, trainate da comparti strategici come agroalimentare, elettronica e cantieristica navale. Positivi anche gli investimenti e il settore delle costruzioni, sostenuto dalle opere pubbliche e dalle risorse del Pnrr – prosegue il Governatore – Un riconoscimento importante arriva anche sul fronte dei conti pubblici: la Regione Siciliana ha raggiunto il pieno rientro dal disavanzo, registrando un saldo attivo di bilancio. È il risultato di una gestione rigorosa e responsabile che ci consente oggi di guardare al futuro con maggiore fiducia. Continueremo a lavorare per consolidare questa crescita e creare nuove opportunità per cittadini e imprese”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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