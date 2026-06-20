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Associazione “Mussomeli nella Storia” fa dono alla biblioteca comunale di Testi Sezione “Storia locale anno 2026.

Carmelo Barba

Associazione “Mussomeli nella Storia” fa dono alla biblioteca comunale di Testi Sezione “Storia locale anno 2026.

Sab, 20/06/2026 - 16:01

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MUSSOMELI – La capiente sala della biblioteca comunale di Piazzetta Monti, intitolata al giudice “Rosario Livatino”, è stata utilizzata dall’associazione “Mussomeli nella Storia”, di cui è presidente Mario Bertolone, e già presente da alcuni anni sul territorio con al suo attivo numerosi aderenti. Un incontro culturale, moderato dalla professoressa Rina Genco, a cui ha partecipato il neo sindaco avvocato Gianluca Nigrelli e l’Assessore alla Cultura Maria Bonomo. Oggetto della partecipazione è stata la consegna alla Biblioteca comunale di testi per la sezione “Storia Locale”, raccolti dall’associazione a seguito di donazione da parte di privati e Enti che volentieri hanno aderito all’iniziativa portata avanti, appunto, dal sodalizio, Circa due ore di attenzione, curiosità e stupore, che ha suscitato ammirazione per i vari interventi che si sono succeduti. Con “Mussomeli nella Storia” CULTURA A TUTTO CAMPO.(video integrale della riunione)

CONSEGNA TESTI SEZIONE “STORIA LOCALE” ANNO 2026.

PROGETTO “ED. STRADALE” di Lucia Mingoia

CARNEVALE – 1 ° A ANNO 1980 1981 a cura del prof Alaimo Calogero e di altri docenti ( consegnato da Mario Bertolone)

IL CASTELLO 1° B ANNO 1980 – 81

(Consegnato del prof Sorce Vincenzo)

GIORNALETTO “LA VOCE” ISTITUTO PAOLO EMILIANI GIUDICI

GIORNALINO DAL 2004 AL 2008 (consegnato dal prof Gencorusso Angelo)

IL MIO TERRITORIO: COLORI, SUONI E SAPORI Realizzato dall’ins. Vita Piazza ( consegnato da Maria Tania Cocuzza)

Fotocopie

LA FORTUNA DEI CETI L’INCREDULO CONVERTITO DI PIETRO PUNTRELLO ( consegnato da Michele Ricotta)

OPUSCOLO “ALLA RISCOPERTA DEI SICANI NEL COMUNE DI MUSSOMELI” realizzato dal Virgilio (consegnato da Michele Ricotta)

OPUSCOLO “FIORI DI CRISTALLO” Sui siti archeologici di Caltanissetta ( consegnato da Michele Ognibene)

ESTRATTO “CRONACHE DI CRONOLOGIA RIVISTA 2024

“ARCHEO E IL CULTO DELLE ACQUE IN SICILIA: IL CASO DI MONTE RAFFE di Sonia Bulgarini e Andrea Luvaro (consegnato del prof Messina Silvestre)

LIBRO “TEATRO” Di Raimondo Piazza

su 300 concorrenti premiate tra le prime meritevoli di pubblicazione (consegnato dal nipote Raimondo Piazza e da altri familiari presenti)

TESI UNIVERSITARIE: (Consegnati da Mario Bertolone)

L’OPERA DIALETTALE DI PASQUALE MULE’ a cura di Pasquale Alessi

RIVELI DI MUSSOMELI 1748 (1 parte) a cura di Salvatrice Callari

DUE LIBRI SU CASTELI BILICI VINCENZO GENOVESE (Di Arcangelo Vullo di Marianopoli)

Donato dal prof Arcangelo Vullo IN ORIGINALE:

IL CASTELLO DI MUSSOMELI ED I SUOI RESTAURI – ESEGUITI DALL’ARCHITETTO ERNESTO ARNO’ (supplemento alla rivista “Architettura italiana”)

Diversi opuscoli donati dal prof. Tonino Calà su richiesta dell’associazione.

Donazione del documento di catalogazione realizzato dal presidente Mario Bertolone insieme a Sara Scaletta e le ragazze del servizio civile Fabiola Mule e Chiarangela Mistretta).

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