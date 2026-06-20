Associazione “Mussomeli nella Storia” fa dono alla biblioteca comunale di Testi Sezione “Storia locale anno 2026.

MUSSOMELI – La capiente sala della biblioteca comunale di Piazzetta Monti, intitolata al giudice “Rosario Livatino”, è stata utilizzata dall’associazione “Mussomeli nella Storia”, di cui è presidente Mario Bertolone, e già presente da alcuni anni sul territorio con al suo attivo numerosi aderenti. Un incontro culturale, moderato dalla professoressa Rina Genco, a cui ha partecipato il neo sindaco avvocato Gianluca Nigrelli e l’Assessore alla Cultura Maria Bonomo. Oggetto della partecipazione è stata la consegna alla Biblioteca comunale di testi per la sezione “Storia Locale”, raccolti dall’associazione a seguito di donazione da parte di privati e Enti che volentieri hanno aderito all’iniziativa portata avanti, appunto, dal sodalizio, Circa due ore di attenzione, curiosità e stupore, che ha suscitato ammirazione per i vari interventi che si sono succeduti. Con “Mussomeli nella Storia” CULTURA A TUTTO CAMPO.(video integrale della riunione)

CONSEGNA TESTI SEZIONE “STORIA LOCALE” ANNO 2026.

PROGETTO “ED. STRADALE” di Lucia Mingoia

CARNEVALE – 1 ° A ANNO 1980 1981 a cura del prof Alaimo Calogero e di altri docenti ( consegnato da Mario Bertolone)

IL CASTELLO 1° B ANNO 1980 – 81

(Consegnato del prof Sorce Vincenzo)

GIORNALETTO “LA VOCE” ISTITUTO PAOLO EMILIANI GIUDICI

GIORNALINO DAL 2004 AL 2008 (consegnato dal prof Gencorusso Angelo)

IL MIO TERRITORIO: COLORI, SUONI E SAPORI Realizzato dall’ins. Vita Piazza ( consegnato da Maria Tania Cocuzza)

Fotocopie

LA FORTUNA DEI CETI L’INCREDULO CONVERTITO DI PIETRO PUNTRELLO ( consegnato da Michele Ricotta)

OPUSCOLO “ALLA RISCOPERTA DEI SICANI NEL COMUNE DI MUSSOMELI” realizzato dal Virgilio (consegnato da Michele Ricotta)

OPUSCOLO “FIORI DI CRISTALLO” Sui siti archeologici di Caltanissetta ( consegnato da Michele Ognibene)

ESTRATTO “CRONACHE DI CRONOLOGIA RIVISTA 2024

“ARCHEO E IL CULTO DELLE ACQUE IN SICILIA: IL CASO DI MONTE RAFFE di Sonia Bulgarini e Andrea Luvaro (consegnato del prof Messina Silvestre)

LIBRO “TEATRO” Di Raimondo Piazza

su 300 concorrenti premiate tra le prime meritevoli di pubblicazione (consegnato dal nipote Raimondo Piazza e da altri familiari presenti)

TESI UNIVERSITARIE: (Consegnati da Mario Bertolone)

L’OPERA DIALETTALE DI PASQUALE MULE’ a cura di Pasquale Alessi

RIVELI DI MUSSOMELI 1748 (1 parte) a cura di Salvatrice Callari

DUE LIBRI SU CASTELI BILICI VINCENZO GENOVESE (Di Arcangelo Vullo di Marianopoli)

Donato dal prof Arcangelo Vullo IN ORIGINALE:

IL CASTELLO DI MUSSOMELI ED I SUOI RESTAURI – ESEGUITI DALL’ARCHITETTO ERNESTO ARNO’ (supplemento alla rivista “Architettura italiana”)

Diversi opuscoli donati dal prof. Tonino Calà su richiesta dell’associazione.

Donazione del documento di catalogazione realizzato dal presidente Mario Bertolone insieme a Sara Scaletta e le ragazze del servizio civile Fabiola Mule e Chiarangela Mistretta).