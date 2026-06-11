Mondiali, Taremi ‘denuncia’: “Negli Usa nessuna accoglienza, solo tensione”

(Adnkronos) –

Mehdi Taremi 'attacca' gli Stati Uniti a poche ore dall'inizio dei Mondiali 2026. L'attaccante dell'Iran è volato oltreoceano per partecipare, insieme alla sua Nazionale, alla rassegna iridata che prende il via oggi, giovedì 11 giugno, e che sarà ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. L'accoglienza però, per l'Iran, così come l'avvicinamento al Mondiale, è stata complicata: "Ho partecipato a tre Mondiali e si dice sempre che, una volta scesi dall'aereo e arrivati nel Paese ospitante, si respira un'atmosfera unica di cordialità e cosmopolitismo. Purtroppo, al momento non la percepisco", ha dichiarato Taremi a ESPN, "c'è molta tensione in questo Mondiale. Si avverte nell'atmosfera e, sfortunatamente, è a causa di azioni come il rifiuto dei visti. Forse è solo una mia impressione personale". "La squadra non è composta solo dai giocatori e dall'allenatore, ma anche da chi la supporta: lo staff tecnico, la dirigenza. Siamo tutti una squadra unita", ha spiegato l'ex attaccante dell'Inter, "speriamo che si risolva nei prossimi giorni. Non ci dovrebbe essere discriminazione nello sport. Tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo e speriamo che la questione si risolva presto". "Ovviamente, alcune persone fuori dall'Iran, in guerra, potrebbero essere contro il governo, ma noi siamo tutti iraniani. Siamo uniti e cerchiamo la pace", ha continuato Taremi, "credo che verranno lì a sostenerci e noi dobbiamo renderli felici e portare loro gioia".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)