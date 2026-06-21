Mondiali, oggi Spagna-Arabia Saudita: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo la Spagna ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio a sorpresa nella prima partita del gruppo H contro Capo Verde oggi, domenica 21 giugno, la nazionale campione d'Europa affronta l'Arabia Saudita (anch'essa reduce dal pari all'esordio contro l'Uruguay) in una sfida già decisiva per il passaggio del turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Spagna-Arabia Saudita, in campo alle 18 (ora italiana) ad Atlanta:

Spagna (4-3-3) Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams Arabia Saudita (5-3-2) Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Al Shamat; Kanno, Al Khaibari, Al Juwayr; S. Al Dawsari, Al Brika La partita dei Mondiali tra Spagna e Arabia Saudita sarà visibile su in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)