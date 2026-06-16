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Mondiali, oggi Francia-Senagal – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Francia-Senagal – Diretta

Mar, 16/06/2026 - 19:59

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(Adnkronos) – Ai Mondiali 2026 è il turno della Francia. Dopo l'esordio delle prime big nella Coppa del Mondo in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada, i Bleus di Deschamps fanno il loro debutto contro il Senegal oggi, martedì 16 giugno. Si tratta di uno dei match – visibile in diretta tv e streaming – del gruppo I, che comprende anche Iraq e Norvegia.  Proprio Iraq e Norvegia saranno protagonisti del match di mezzanotte.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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