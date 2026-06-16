Mondiali, Norvegia-Iraq 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Norvegia. La Nazionale scandinava sfida l'Iraq – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si gioca al Boston Stadium di Boston. Alle 3 l'esordio dell'Argentina contro l'Algeria.
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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Norvegia. La Nazionale scandinava sfida l'Iraq – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si gioca al Boston Stadium di Boston. Alle 3 l'esordio dell'Argentina contro l'Algeria.