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Mondiali, Norvegia-Iraq 0-0 – Diretta

AdnKronos

Mondiali, Norvegia-Iraq 0-0 – Diretta

Mar, 16/06/2026 - 23:09

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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Norvegia. La Nazionale scandinava sfida l'Iraq – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone I della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si gioca al Boston Stadium di Boston.  Alle 3 l'esordio dell'Argentina contro l'Algeria. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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