Due sparatorie nella notte a Catania, 25enne ferito a una gamba

Ancora una notte segnata da episodi di violenza armata a Catania, tra la zona di piazza Risorgimento e il quartiere Librino. Un giovane di 25 anni e’ rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba destra in via Curia. Il ferito e’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Garibaldi Centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno repertato tre bossoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un secondo episodio si e’ verificato a Librino, dove una segnalazione arrivata alla Sala operativa della Questura ha fatto scattare l’intervento delle Volanti dopo l’esplosione in strada di diversi colpi d’arma da fuoco. Sulla vicenda indaga la polizia (AGI)