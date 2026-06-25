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Festa in casa Olympia Riesi per celebrare un anno sportivo ricco di successi e soddisfazioni

Redazione 3

Festa in casa Olympia Riesi per celebrare un anno sportivo ricco di successi e soddisfazioni

Gio, 25/06/2026 - 09:39

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Grande festa in casa Olympia Riesi come da tradizione di fine anno sportivo con il momento conviviale in pizzeria a conclusione di un’annata ricca di successi e soddisfazioni nei campionati PGS e ACSI con le finali regionali disputate a Licata, Modica e Messina. Volley femminile Propaganda (medaglia d’oro), Under 15 (medaglia d’ argento), Under 18 (medaglia d’argento), Under 19 ( medaglia d’ oro).


Nell’ occasione Dirigenti e Allieve si sono dati appuntamento come da tradizione di fine anno sportivo in piazza Garibaldi per festeggiare il bellissimo anno sportivo trascorso insieme ricco di successi e soddisfazioni con le categorie Minivolley, Propaganda, Under 15, Under 18 e Under 19 .
È stata anche un’occasione da parte del Presidente Angelo Bellina e dagli Allenatori Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina per ringraziare Don Salvatore Giuliana per la preziosa collaborazione, tutte le allieve e le rispettive famiglie che pongono sempre fiducia nel fare frequentare la nostra Polisportiva, dove le ragazze vivono momenti di confronto, di inclusione e sano divertimento attraverso la pratica sportiva. Appuntamento a settembre per un anno ricco di attività con delle piacevoli sorprese.

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