Caltanissetta, gli atleti della Sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro ricevuti dal Questore Giambra

Gli atleti della Sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta, accompagnati dagli istruttori Maurizio Sardo e Mirco Scarantino, sono stati ricevuti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra. I nostri atleti Claudio Scarantino, Ettore Pilato, Federico La Barbera e Mattia Riggi sono reduci dei Campionati italiani assoluti, svoltisi a Bari lo scorso 13 giugno, nel corso dei quali si sono distinti conquistando due medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo. Il Questore Giambra si è congratulato con gli atleti e gli istruttori che, con la costanza di risultati e l’impegno profuso nella disciplina, continuano a mietere importanti successi sportivi.