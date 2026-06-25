Dalle amichevoli al 9° Torneo interno, le serate del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio di San Cataldo

Anche questa settimana i giocatori del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio di San Cataldo hanno potuto vivere due divertenti e intense serate dedicate al bellissimo gioco del Risiko da Torneo. La serata del Martedì dedicata alle amichevoli classificate, quella del Mercoledì dedicata al 9° Torneo interno, ormai giunto al quarto turno su cinque delle qualificazioni alla finale. Il tutto condito da una bellissima location, simpatia, buon cibo, momenti di allegria ed amicizia, che caratterizzano al massimo queste serate e lasciano sempre in chi le vive una sensazione di attesa tra una serata di gioco e l’altra, e di voler subito ritornare a quelle atmosfere di spenseriatezza che accompagnano sempre i momenti ludici vissuti in tal modo.

Ancora una volta, poi, la competizione occupa la parte principale di questo tipo di incontri e, dal punto di vista sportivo, sono state due belle serate di gioco. Martedì, tredicesimo e penultimo turno delle amichevoli classificate semestrali, 12 giocatori, e si sono registrate le vittorie di due giovani emergenti Michele Tomasella (Tommy) e Eduardo Guido (Eddy), oltre a quella di Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22) che ad un turno dalla conclusione del torneo semestrale lo riporta in vetta alla classifica e ad un tiro di dadi dalla vittoria dell’ambito trofeo.

Ieri sera, Mercoledì, altri 12 giocatori, alcuni differenti tra una sera e l’altra, si sono affrontati in 3 bellissime partite, caratterizzate da vari colpi di scena soprattutto nelle battute finali, con l’ambizione di conquistare uno dei 4 posti disponibili per la finalissima del Torneo che si svolgerà mercoledì 8 luglio prossimo. La classifica, al termine delle 3 partite, lascia ancora tutto in sospeso fino al prossimo ultimo turno. Vincono i loro tavoli Andrea Kiswarday (Plasma97), Fabrizio Butera (Fabry80) e Massimiliano Andolina (Maximilian)

e l’equilibrio del torneo viene arricchito dalla possibilità che, nell’ultimo turno, ci siano delle sorprese per quanto riguarda l’accesso alla finale. Quasi certi di passare Lillo Maira (RnS), attuale primo della classifica, Mariella Brucculeri (Marymojito) e appunto Andrea Kiswarday, per l’ultimo posto disponibile ci sarà bagarre tra 5 giocatori che, vincendo l’ultimo turno, potrebbero raggiungere il meritato traguardo. Ma come è noto, con il gioco del Risiko niente è mai davvero prevedibile anche se il famoso detto “Chi non Risika poi Rosika” è sempre valido. Si scherza naturalmente. (ndr)

In attesa delle nuovi e appassionanti serate della prossima settimana, 3 Pifferai, Mariella Brucculeri, Fabrizio Butera e Alessio Sansoni, vivranno un weekend di sole e risiko nella bella Sardegna questa settimana. Domenica 28 giugno è in programma a Cagliari, infatti, il Master Nazionale di Risiko con giocatori provenienti da tutta Italia. In palio, con la vittoria del Torneo, la qualificazione alla finale nazionale individuale del 2027 (quella di quest’anno si giocherà a Rimini nei giorni del 25 e 26 ottobre con 40 giocatori presenti), ma è soprattutto l’occasione di divertirsi e mettersi in gioco confrontandosi con alcuni dei migliori giocatori d’Italia nella splendida location dell’Isola Sarda. L’impresa di tornare vittoriosi è alla portata dei 3 giocatori del Pifferaio in trasferta, ma oltre alla propria bravura servirà anche l’indispensabile buona dose di fortuna. Facciamo il tifo per loro (ndr).

Sul fronte interno appuntamento quindi alla prossima settimana.Per chiunque volesse partecipare alle serate di gioco di Martedi’ 30 giugno e Mercoledì 01 luglio, alle quali è sempre possibile partecipare, si puo’ contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club),

e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.