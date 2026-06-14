Italia, 17enne uccide la zia a coltellate e getta il cadavere in un canale

Sara’ la Procura dei minori di Trieste l’ufficio competente a farsi carico del caso del 17/enne di San Stino di Livenza ( Venezia ) reo confesso di aver ucciso a coltellate nella legnaia di casa la zia Chiara Guerra di 53 anni, per poi gettarne il corpo in un canale.

Gli atti saranno trasmessi dal Pm della Procura di Pordenone che ha indagato in primo luogo sul fatto di sangue avvenuto per gravi dissidi familiari. Ad allertare le forze dell’ordine era stata un’amica della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Movente dell’omicidio forse un rimprovero ricevuto dalla zia, insegnante alle scuole medie. Secondo quanto si apprende, il dissidio tra il giovane e la zia avrebbe origini profonde, legate alla gestione del patrimonio di famiglia e quindi all’eredita’. Fondamentali sono considerate le versioni degli altri componenti del nucleo famigliare.

La vittima e il nipote abitavano nel medesimo stabile, un edificio molto grande che permetteva ai due fratelli – la vittima e il padre del giovane omicida – di vivere in maniera indipendente. Proseguono intanto le ricerche nel canale di Malgher. Assieme a un elicottero dei Vigili del Fuoco stanno operando gli specialisti delle squadre speleo alpino fluviali di Portogruaro, a bordo di alcuni gommoni e il nucleo sommozzatori di Venezia