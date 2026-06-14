Sicilia. Tribunale condanna padre, 42 mila euro al figlio mai visto

Il tribunale di Sciacca ha condannato un uomo di Agrigento a risarcire 42 mila euro al figlio, cresciuto senza mai vederlo ne’ conoscerlo pur avendolo riconosciuto alla nascita. Il collegio ha accolto la richiesta di risarcimento per danno endofamiliare riconoscendo la violazione grave e reiterata dei doveri di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale: dal giorno della nascita il genitore ha interrotto ogni rapporto senza occuparsi di alcun bisogno materiale, affettivo ed emotivo del ragazzo, oggi quasi diciottenne.

Disposti anche 200 euro al mese di mantenimento e la meta’ delle spese straordinarie