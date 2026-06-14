Roma. Costituente di FN, c’è anche Caltanissetta: “Esperienza emozionante”

Il Congresso Nazionale Costituente di Futuro Nazionale, tenutosi all’Auditorium della Conciliazione di Roma il 13 e 14 giugno 2026, ha segnato l’inizio di una nuova stagione politica per l’Italia. Migliaia di delegati da tutta la Penisola hanno riempito la sala, dando vita a un momento di mobilitazione popolare autentico, non una semplice assemblea ma l’avvio di una storia nuova, radicata nei valori di identità, sovranità, merito, sicurezza e amore per la Patria.

I delegati del Comitato Costituente 141 di Caltanissetta, Antonio Muratore e Marinella Catena Spanò, hanno partecipato con orgoglio a queste due giornate fantastiche, che hanno visto interventi appassionati e la presentazione dei punti programmatici centrali del movimento. Tra i momenti salienti, l’attenzione rivolta ai giovani e al principio “L’Italia agli italiani”, con un caloroso spazio dedicato agli studenti di Cesena che hanno esposto con coraggio uno striscione con questo slogan, simbolo di un’identità che non va nascosta né punita.

Il Generale Roberto Vannacci ha aperto i lavori con un discorso energico e visionario, affermando con fierezza: “Siamo la feccia, figli di nessuno, e ne siamo fieri”, sottolineando la volontà di essere guardiani della sovranità nazionale contro derive globaliste. Ha ribadito con forza “L’Italia agli italiani”, senza vergogna, e ha tracciato la linea di un partito che nasce dal basso, pronto a battersi per un’Italia sovrana, sicura, libera e prospera.

Hanno preso la parola anche l’Onorevole Edoardo Ziello, coordinatore nazionale, e l’Onorevole Rossano Sasso, che ha espresso solidarietà agli studenti di Cesena vittime di una “prepotenza di sinistra”, difendendo la libertà di espressione e l’amore per la Patria nelle scuole. Altri interventi di rilievo da parte di deputati e dirigenti del movimento hanno rafforzato il percorso politico, organizzativo e programmatico del partito.

Purtroppo, anche in questa occasione alcune giornaliste e testate hanno distorto toni e contenuti delle risposte e delle opinioni espresse dal palco, piegando le parole a narrazioni preconcette. Futuro Nazionale resta ancorato alle fonti ufficiali e al confronto diretto con i cittadini, lontano da ricostruzioni strumentali.

Dichiarazione dei delegati Antonio Muratore e Marinella Catena Spanò:

“Essere presenti a Roma in questi due giorni è stata un’esperienza emozionante e carica di speranza. Abbiamo respirato l’entusiasmo di migliaia di patrioti convinti, giovani e meno giovani, uniti dall’amore per l’Italia. Come Comitato Costituente 141 di Caltanissetta, porteremo nella nostra provincia le idee forti emerse dal Congresso: la difesa dell’identità italiana, la priorità agli italiani in casa propria, il merito, la sicurezza e un impegno concreto per i territori che troppo spesso sono stati dimenticati. I giovani di Caltanissetta e provincia rappresentano il futuro di questa bellissima esperienza: li abbiamo sentiti accolti e valorizzati come protagonisti del cambiamento. Siamo tornati carichi di determinazione e pronti a costruire qui da noi quel ‘Futuro Nazionale’ che l’Italia merita.”

Futuro Nazionale invita tutti i cittadini di Caltanissetta e provincia a unirsi a questo percorso. Venite a trovarci presso la nostra sede del Comitato in Via Ferdinando I n. 77, 93100 Caltanissetta, un luogo aperto soprattutto ai giovani, per confrontarci, organizzare iniziative e costruire insieme il domani della nostra città e della nostra Nazione. Per informazioni: Futuro Nazionale Caltanissetta – Comitato Costituente 141