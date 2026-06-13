Salute

Crisi idrica nell’Agrigentino, proteste in piazza e appello alla Regione

Redazione 3

Crisi idrica nell’Agrigentino, proteste in piazza e appello alla Regione

Sab, 13/06/2026 - 12:05

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“Non possiamo affrontare l’estate con l’incertezza sull’acqua, i cittadini e gli operatori turistici e commerciali hanno bisogno di certezze”. Lo afferma il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, che, facendosi portavoce dei sindaci, ha chiesto un incontro urgente al presidente della Regione, Renato Schifani. L’appello arriva mentre a Canicattì e Licata cominciano le mobilitazioni di piazza con lo slogan “l’acqua è un diritto, non un favore”, per scongiurare una crisi con pesanti conseguenze sociali, economiche e turistiche. (ANSA).

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