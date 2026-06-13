Salute

Scoperta vendita illegale di acqua contaminata con autobotti, sequestri e denunce nell’Agrigentino

Redazione 3

Scoperta vendita illegale di acqua contaminata con autobotti, sequestri e denunce nell’Agrigentino

Sab, 13/06/2026 - 11:29

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Scoperto a Canicattì, da carabinieri, un business illegale di acqua contaminata prelevata da un pozzo agricolo e destinata alla vendita. Militari dell’Arma hanno individuato un punto di prelievo abusivo da dove l’acqua veniva caricata su autobotti prive di qualsiasi autorizzazione sanitaria. Le analisi fatte dall’Asp di Agrigento hanno rivelato la presenza di batteri coliformi nei campioni prelevati, certificando la non potabilità dell’acqua e un potenziale pericolo per la salute pubblica. I carabinieri hanno sequestrato il terreno e il pozzo, elevando sanzioni e denunciando più persone alla Procura di Agrigento. (ANSA).

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