Salute

Mussomeli, disinfestazione e derattizzazione ambiente

Carmelo Barba

Mussomeli, disinfestazione e derattizzazione ambiente

Sab, 13/06/2026 - 16:43

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MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli informa che giovedì 18 giugno 2026 verranno effettuati interventi di igiene ambientale nel centro abitato. Questi  gli orari previsti per le attività: DERATTIZZAZIONE: dalle ore 18:00 alle ore 22:00. DISINFESTAZIONE: a partire dalle ore 23:00. Gli interventi sono finalizzati a garantire la massima igiene del territorio, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica. La cittadinanza è invitata a prestare la massima collaborazione durante lo svolgimento dei servizi.

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