Mussomeli, disinfestazione e derattizzazione ambiente

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli informa che giovedì 18 giugno 2026 verranno effettuati interventi di igiene ambientale nel centro abitato. Questi gli orari previsti per le attività: DERATTIZZAZIONE: dalle ore 18:00 alle ore 22:00. DISINFESTAZIONE: a partire dalle ore 23:00. Gli interventi sono finalizzati a garantire la massima igiene del territorio, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica. La cittadinanza è invitata a prestare la massima collaborazione durante lo svolgimento dei servizi.