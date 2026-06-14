Mussomeli, Festa di fine anno per i corsisti dell’ “Università per il tempo ritrovato” . Presente l’ Assessore Maria Bonomo : “Cultura è comunità”

MUSSOMELI – Su specifico invito da parte della presidente BC Sicilia Rita La Monica, la neo assessora alla Cultura Maria Bonomo ha partecipato venerdì pomeriggio nella Sala Rosario Livatino della Bibliteca Comunale di Piazza Monti alla festa di fune anno dedicata ai corsisti dell’ “Università per il Tempo Ritrovato”. “​Desidero ringraziare di cuore la presidente di BC Sicilia, Rita La Monica ma anche tutti gli insegnanti che, con generosità e passione, mettono il proprio tempo e le proprie competenze a disposizione degli altri. ​Il ringraziamento più grande, però, va a loro: agli allievi, straordinariamente entusiasti e con la voglia contagiosa di fare e di mettersi in gioco. ​La sinergia tra l’associazione BC Sicilia e l’. “Università per il Tempo Ritrovato” ci mostra concretamente il vero significato della parola “cultura”. ​Cultura significa coltivare la propria identità e le proprie radici; Costruire relazioni e fare comunità; curare il tessuto sociale, rendendo il sapere accessibile, appassionante e inclusivo per tutti. Infatti, ​”Università per il tempo ritrovato” ne è l’esempio perfetto. Qui si incontrano persone “curiose” che si riuniscono non solo per ascoltare una lezione, ma per stare insieme, sconfiggere la solitudine e sentirsi parte attiva della società attraverso la conoscenza. ​Come Assessore alla Cultura, conclude Maria Bonomo, non posso che essere orgogliosa di realtà come questa, che arricchiscono profondamente l’anima e il futuro della nostra comunità”.