Mussomeli, passeggiata notturna del Medieval Trail 2026. Adesioni e soddisfazioni,

MUSSOMELI – Si è svolta l’altro ieri sera, a Mussomeli, la passeggiata serale lungo alcuni tratti del percorso del Medieval Trail 2026, organizzata da “a.s.d. Gli Amici della mtb”: una partecipazione numerosa con più di 50 aderenti tra adulti e ragazzi). L’evento è stato motivo di condivisione e di orgoglio per gli organizzatori che si spendono attivamente per queste iniziative. “Vivere queste esperienze all’aperto, sottolineano in un comunicato, fa bene al corpo e alla mente, fa bene a un territorio che ha necessità di sviluppo, territorio che offre sicuramente tante opportunità da sfruttare al meglio; grazie alla spettacolarità del percorso e alla vista del cielo notturno alla fine la fatica è stata ben ripagata. Non ci aspettavamo questa grande partecipazione, quindi il grazie più grande va a tutte e tutti voi partecipanti che avete reso la serata ancora più speciale