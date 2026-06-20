Iran: “Hormuz è chiuso, violato accordo sul Libano”. Vance: “Nessuna prova del blocco”

(Adnkronos) –

L'Iran ha annunciato una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale, definendo la misura una "prima risposta" a quelle che considera violazioni degli impegni assunti dagli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo firmato negli scorsi giorni. Il Comando centrale Khatam al-Anbiya ha affermato che la decisione è legata al mancato rispetto della prima clausola dell'accordo per porre fine al conflitto e alle continue operazioni israeliane nel Libano meridionale. "Si annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo. Questo primo passo è una risposta alla violazione delle promesse da parte del nemico", si legge nella nota trasmessa dalla tv di Stato. Il comando iraniano ha inoltre avvertito che, qualora le ostilità dovessero proseguire, "saranno pianificate e adottate ulteriori misure per costringere il nemico a rispettare i propri obblighi". Jd Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, dichiara a Fox News di non avere riscontri sull’annuncio iraniano relativo al blocco dello Stretto di Hormuz. “Non vediamo alcuna prova che gli iraniani stiano ancora bloccando lo Stretto di Hormuz”, afferma, definendosi “scettico” rispetto a quanto sostenuto dal comando militare Khatam al‑Anbiya, che aveva parlato di una sospensione del traffico navale. Vance aggiunge di aspettarsi una partenza “entro un paio di giorni” per la Svizzera, dove è prevista la seconda fase dei negoziati con Teheran. Spiega inoltre che gli inviati speciali americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono già “sul terreno”, sottolineando che “le cose stanno andando bene” e che i colloqui potrebbero proseguire anche domenica.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)