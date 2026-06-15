“Imprese al Centro”, Sicindustria Caltanissetta punta su formazione e innovazione con il workshop “L’AI “CENTRO” DEL BUSINESS”

Prosegue il percorso di sviluppo e valorizzazione del tessuto imprenditoriale promosso da Sicindustria Delegazione di Caltanissetta attraverso “Imprese al Centro”, il programma do sviluppo ideato e fortemente voluto dal Presidente Ignazio Manduca insieme al proprio team progettuale con l’obiettivo di mettere le aziende associate al centro di un percorso concreto di crescita, innovazione e formazione.

Nell’ambito di questa iniziativa, venerdì 19 giugno presso l’Enospace di Tenute Navarra a Butera (CL), si svolgerà il workshop formativo dal titolo: L’AI “CENTRO” DEL BUSINESS – l’applicazione e l’utilizzo strategico per le Imprese.

Un‘iniziativa dedicata ad approfondire la conoscenza e le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sui processi organizzativi, industriali e di governance delle aziende.

L’incontro rappresenta uno degli strumenti attraverso cui Sicindustria Caltanissetta intende supportare gli imprenditori e il management delle aziende associate, offrendo occasioni di aggiornamento professionale, confronto tra esperienze, networking e accesso a competenze specialistiche. Una visione che punta a favorire la crescita di ogni impresa del territorio senza distinzione alcuna, creando, connessioni e opportunità a livello locale, regionale e internazionale.

Ad aprire i lavori saranno Ignazio Manduca – Presidente di Sicindustria Delegazione di Caltanissetta, e Luigi Rizzolo – Presidente di Sicindustria.

Il workshop vedrà la partecipazione di relatori di elevato profilo professionale e accademico, protagonisti nei rispettivi ambiti di competenza.

Interverrà il professor Dario Ticali, docente presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, che approfondirà il ruolo della ricerca e sviluppo quale strumento di supporto alla crescita delle imprese. Giancarlo Sudano, Azure AI Solution Engineer di Microsoft Italy, illustrerà le applicazioni concrete dell’Intelligenza Artificiale nei principali comparti industriali, dall’energy al manufacturing, dall’edilizia alle filiere tecnico-produttive, presentando casi d’uso ad alto impatto relativi all’automazione dei processi, alla manutenzione predittiva, alla gestione documentale, alla pianificazione operativa e all’ottimizzazione energetica.

Giuseppe Malerba, broker assicurativo e consulente strategico per la mitigazione del Cyber Risk, affronterà invece i temi della governance del rischio informatico, della compliance e della protezione dei dati nell’era dell’AI.

A moderare i lavori sarà Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore, tra i più autorevoli osservatori e cronisti delle dinamiche economiche e imprenditoriali del Mezzogiorno.

“Con Imprese al Centro abbiamo voluto costruire qualcosa che andasse oltre la tradizionale rappresentanza associativa – dichiara Ignazio Manduca, Presidente di Sicindustria Delegazione di Caltanissetta. Il nostro obiettivo è mettere “al centro” ogni impresa associata fornendo le condizioni di crescere, innovare e confrontarsi con le migliori competenze disponibili. Crediamo che oggi la formazione, il networking e la condivisione delle conoscenze siano fattori determinanti per la competitività delle aziende. Per questo continueremo ad ideare e promuovere occasioni di incontro di alto profilo, capaci di generare valore concreto per gli imprenditori e per il management delle nostre imprese. L’Intelligenza Artificiale rappresenta una delle più grandi sfide e opportunità del nostro tempo e vogliamo che le aziende del territorio possano comprenderne le potenzialità e coglierne tutti i benefici”.

La scelta della location conferma inoltre la volontà di valorizzare le eccellenze del territorio. L’evento si svolgerà infatti presso l’ Enospace di Tenute Navarra, una realtà che negli ultimi anni si è affermata come punto di riferimento regionale e nazionale per i progetti di enoturismo, la valorizzazione delle produzioni agricole e la promozione dell’identità territoriale siciliana sui mercati internazionali.

Sicindustria Delegazione di Caltanissetta rivolge infine un sentito ringraziamento a Reale Mutua, partner dell’iniziativa, per il sostegno e la condivisione degli obiettivi del programma Imprese al Centro, contribuendo alla realizzazione di un percorso che punta a rafforzare il sistema imprenditoriale locale attraverso conoscenza, relazioni e innovazione.