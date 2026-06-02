Il coro sancataldese “Resonantiæ Camera Chorus” incanta Noto e Ragusa

Probabilmente il più internazionale dei concerti quello eseguito sabato 30 maggio dal coro sancataldese “Resonantiæ Camera Chorus” nella splendida cornice della barocca Noto a nell’ambito dei concerti per il decennale di fondazione del coro. Dirette dal Maestro Daniele Riggi e accompagnate dalla guida all’ascolto di Luciano Arcarese, le 18 coriste si sono esibite presso la centralissima Parrocchia “San Carlo”, attirando l’attenzione dei numerosi turisti e riscuotendo grande consenso nella presentazione di un ampio repertorio che spazia da Busto a Gjeilo, da Ugalde a Kocsár, da Gyöngyösi ad Antognini e con brani dello stesso Maestro Riggi. Ospite d’onore della serata proprio il “padrone di casa”, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo delle diocesi netina e vecchia conoscenza di noi sancataldesi, che – a conclusione del concerto – ha espresso parole di apprezzamento per la qualità artistica del coro e ha offerto a ciascuna corista una splendida rosa rossa.

L’incontro con il Vescovo è proseguito in un clima di cordialità presso il Palazzo Vescovile, dove il gruppo ha condiviso un momento di fraternità e una visita guidata alla storica struttura.La mattinata seguente è stata dedicata alla visita della Città con esecuzioni spontanee di alcuni brani presso alcune chiese visitate e lungo il corso principale, con il simpatico coinvolgimento di alcuni turisti che si sono improvvisati direttori del coro o di altri che si sono posti tra le coriste, fingendo di cantare, per una foto o un video ricordo. Nel pomeriggio il Coro si è trasferito a Ragusa presso la Parrocchia Salesiana “Maria Ausiliatrice” per offrire un “Concerto a Maria” in occasione della conclusione del mese di maggio tradizionalmente dedicato alla devozione alla Madonna. Anche qui il Coro ha ricevuto l’apprezzamento dei fedeli presenti ed è stato seguito dai numerosi ascoltatori di “Radio Don Bosco”, emittente gestita dagli stessi Salesiani. Don Enrico Frusteri – attuale Direttore delle Comunità Salesiane di Ragusa e Modica e già incaricato, diversi anni fa, dell’Oratorio Salesiano di San Cataldo – ha ringraziato il gruppo per aver permesso all’intera Comunità Parrocchiale di poter concludere in maniera così bella e solenne il mese di maggio, non escludendo possibili ulteriori inviti per altre occasioni. “Quella vissuta – ha ribadito il Maestro Riggi durante il viaggio di ritorno – è stata un’esperienza che ha confermato la crescita del gruppo non solo in età (con riferimento al decennale di fondazione) ma anche in termini di relazione, di condivisione di un percorso e di un cammino che ormai va ben oltre il canto”. Un particolare ringraziamento alla B.C.C. “Toniolo e San Michele” di San Cataldo per aver sostenuto il gruppo nella realizzazione di questa iniziativa, confermando, ancora una volta, la significatività della sua presenza nel sostenere la cultura nella nostra Città e nel favorirne l’apprezzamento anche in altri contesti. Queste le coriste che compongono il coro: Azzurra Alessi, Francesca Aprile, Ilaria Caramia, Francesca Emma, Ivana Falzone, Federica Fiorella, Simonetta Franzone, Stefania Lo Monaco, Simonetta Mazza, Federica Messina, Letizia Miliziano, Graziella Pantano, Daniela Scarlata, M. Costanza Scarlata, Daniela Saieva, Mariella Virga, Arianna Vitale, Anna Wagemaker.