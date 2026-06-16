Giustizia Riparativa: Caltanissetta al centro del dibattito tra Diritto, Responsabilità e Comunità

Caltanissetta si prepara ad ospitare un importante momento di riflessione e confronto sul tema della giustizia riparativa, un pilastro fondamentale per il dialogo tra istituzioni, cittadinanza e percorsi di recupero. Il prossimo 18 giugno, il Centro Culturale “Michele Abbate” sarà teatro dell’evento intitolato “Giustizia Riparativa: tra Diritto, Responsabilità e Comunità”, un convegno che si propone di analizzare le prospettive normative e le ricadute pratiche di questo approccio nel nostro tessuto sociale.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 e vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine e regionali. I saluti istituzionali, infatti, coinvolgeranno figure di spicco come il Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Domenica Motta, il Procuratore Generale Fabio D’Anna, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Walter Carlisi, il Sindaco Walter Tesauro e l’Assessore ai Servizi Sociali Ermanno Pasqualino, oltre ai rappresentanti dell’avvocatura e della Direzione UIEPE di Palermo, a testimonianza dell’ampia sinergia tra i diversi organi coinvolti.

Il cuore del dibattito, moderato dal giornalista Gandolfo Maria Pepe, vedrà un autorevole parterre di accademici ed esperti, tra cui il Prof. Adolfo Ceretti dell’Università di Milano-Bicocca e la Prof.ssa Claudia Mazzucato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che approfondiranno i profili normativi e applicativi della giustizia riparativa. Un momento particolarmente toccante sarà dedicato, nel pomeriggio, al “valore di una testimonianza” attraverso il contributo video della signora Franca Evangelista, moglie di Gaetano Giordano, che offrirà una prospettiva umana di profondo significato civile.

L’evento si concluderà con un focus sull’importante lavoro di coprogettazione tra istituzioni locali, moderato dalla Dott.ssa Rita Puglisi, che darà voce a figure impegnate quotidianamente sul campo, come la direttrice dell’IPM di Caltanissetta Viviana Savarino, il referente locale per la giustizia riparativa in ambito minorile dott. Vincenzo Indorato precursore sin dal 2007 della cultura riparativa a Caltanissetta e il responsabile delle politiche sociali del Comune Giuseppe Intilla. Questo incontro rappresenta, dunque, un appuntamento imperdibile non solo per gli addetti ai lavori — l’evento è infatti in corso di accreditamento presso il COA di Caltanissetta ai fini della formazione professionale — ma per tutta la cittadinanza che desidera comprendere meglio come la responsabilità e il diritto possano intrecciarsi per costruire una comunità più coesa e consapevole.