Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXIV torneo: il 18 giugno al via il quarto turno

Giovedì prossimo 18 giugno, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si giocherà il quarto turno del XXIV torneo interno o campionato periodico valido per la classifica del Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica. Al torneo, allo stato attuale, sono iscritti 14 tra giocatrici e giocatori ma ancora si ci può iscrivere tentando la scalata alla classifica che vede al comando Andrea Kiswarday, seguito da Giulia Gulino e Giancarlo Ciulla.

Il torneo finirà la sua fase di qualificazione il 2 luglio (sesto turno), si stilerà la classifica definitiva scartando, ad ogni partecipante, il peggior punteggio partite o un’assenza. Il 16 luglio si giocheranno le semifinali e il 23 luglio la finale. Il torneo subirà una pausa il 9 luglio in occasione del 60° Raduno Nazionale (Raduno del Sud) che si terrà a Caltanissetta dal 10 al 12 luglio, presso l’hotel San Michele. Al Raduno Nazionale sono già 40 gli iscritti con giocatori provenienti dalla Puglia, dalla Sardegna, dal Lazio, dal Veneto, dalla Lombardia, dalla Liguria e poi si aspettano i giocatori dei club siciliani che si prevede saranno numerosi. L’obiettivo del Club nisseno è quello di superare le ottanta unità che, per regolamento vedrebbe 32 semifinalisti con due tavoli di finale.Quindi Caltanissetta sarà per tre giorni la Città del Risiko!. Infatti i Raduni nazionali sono tornei che si giocano una volta all’anno in tre realtà diverse, quest’anno il Raduno del Nord si è giocato a Vicenza, il Raduno del Sud si giocherà a Caltanissetta e il Raduno del Centro che si giocherà a settembre a Cesenatico.Quindi un prestigioso e importante impegno per il Risiko Club Eclettica che inizierà ad accogliere i giocatori già da venerdì 10 presso l’hotel San Michele e la sera si terrà una cena a base di prodotti tipici con musica dal vivo.