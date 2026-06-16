Giorgia Viscuso, giovane promessa del nuoto di Vallelunga conquista l’oro regionale

VALLELUNHA PRATAMENO – Grande orgoglio per la comunità di Vallelunga e per la famiglia Viscuso: la giovane atleta Giorgia Viscuso ha conquistato la medaglia d’oro nella finalissima del Campionato D Eccellenza, disputata il 6 giugno, imponendosi tra i 16 migliori atleti della sua categoria a livello regionale. La passione di Giorgia per il nuoto nasce fin da piccola. I suoi primi passi in acqua avvengono presso la piscina di Villa Giatra, seguendo l’esempio del fratello. Proprio lì, quella che inizialmente era una semplice esperienza si è trasformata in un vero amore per l’acqua, permettendole persino di superare la paura che da bambina provava nei confronti dell’ambiente acquatico. Successivamente, il suo percorso sportivo è proseguito nella piscina di Mussomeli con la società Eurosport New. Grazie a impegno, costanza e determinazione, Giorgia ha acquisito la padronanza dei quattro stili del nuoto, iniziando così il suo cammino nel preagonismo e partecipando a numerose competizioni regionali, nelle quali ha conquistato tante medaglie e importanti risultati.