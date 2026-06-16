Caltanissetta. Il 18 giugno la Camera di Commercio organizza l’evento “La Cyber Security: metti al sicuro i tuoi dati”

CALTANISSETTA. La trasformazione digitale rappresenta oggi una delle principali opportunità di crescita per il sistema imprenditoriale, ma porta con sé nuove sfide legate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati. In un contesto caratterizzato da una crescente diffusione delle tecnologie digitali e dall’aumento delle minacce informatiche, diventa fondamentale promuovere una cultura della sicurezza e della consapevolezza digitale tra imprese e professionisti.

Con questo obiettivo, la Camera di Commercio di Caltanissetta, attraverso il Punto Impresa Digitale (PID), organizza l’evento dal titolo “La Cyber Security: metti al sicuro i tuoi dati”, in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani e la Camera di Commercio di Agrigento.

L’iniziativa si terrà giovedì 18 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di Caltanissetta. L’evento sarà inoltre trasmesso in modalità webinar, consentendo la partecipazione anche agli utenti collegati dalle province di Agrigento e Trapani.

L’incontro intende approfondire le principali tematiche legate alla cybersecurity, fornendo strumenti utili per comprendere i rischi derivanti dagli attacchi informatici, conoscere le principali misure di prevenzione e acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della protezione dei dati aziendali e personali.

L’evento avrà inizio alle ore 09:00 con i saluti istituzionali del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta, Ing. Vincenzo Palizzolo, e dei rappresentanti degli Ordini professionali territoriali patrocinanti.

Seguirà l’intervento del Dott. Alessandro Cacciato, divulgatore dell’innovazione e autore del programma “Futurare”, che approfondirà il tema “Cybersecurity e cultura dell’innovazione: aprire le menti prima di proteggere i computer”, evidenziando come la sicurezza digitale debba partire dalla diffusione di una cultura dell’innovazione e della consapevolezza tecnologica.

A seguire interverrà l’Ing. Fabrizio Dell’Utri, co-founder della start-up innovativa Steganos, con una relazione dal titolo “Fare sicurezza: normativa e pratica”, dedicata all’analisi dei principali rischi informatici, delle metodologie di attacco più diffuse, delle contromisure adottabili e delle attività di valutazione e gestione del rischio.

L’evento si concluderà con una sessione di Domande e Risposte, prevista alle ore 12:30, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con i relatori sugli argomenti trattati.

L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caltanissetta, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Caltanissetta e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta, a testimonianza dell’interesse trasversale che il tema della sicurezza informatica riveste per il mondo delle professioni e delle imprese.

La Camera di Commercio di Caltanissetta invita imprenditori, professionisti, associazioni di categoria e lavoratori a partecipare all’iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e approfondimento su un tema sempre più strategico per la competitività, la tutela delle informazioni e la continuità operativa delle organizzazioni.