Mussomeli, sempre più libri alla biblioteca comunale.

MUSSOMELI : Con il Decreto Dirigenziale n. 3246 del 29 maggio 2026, L’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana ha confermato la Biblioteca Comunale di Mussomeli tra gli enti beneficiari dei finanziamenti regionali per il settore librario. Ne ha dato notizia l’assessore comunale alla Cultura Maria Bonomo. Il finanziamento di 4.000,00 € assegnato all’Ente, come previsto dal decreto, verrà utilizzato per due obiettivi precisi: Conservazione dei beni librari: Prendersi cura del patrimonio già esistente per proteggerlo nel tempo. Acquisto di pubblicazioni: Comprare nuovi libri e volumi da mettere a disposizione dei cittadini. Una risorsa che ci permette di arricchire e tutelare il patrimonio della nostra biblioteca, garantendo un servizio sempre migliore a studenti, ricercatori e a tutti gli appassionati di lettura di Mussomeli.