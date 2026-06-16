La chiara volonta’ al prelievo di organi sulla carta di identita’, una emorragia e la donazione. Scelta forte quella di un gelese di 51 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Dopo la dichiarazione della morte cerebrale l’avvio delle procedure per il prelievo degli organi, in base alla volonta’ espressa a suo tempo dal donatore. Il cuore dell’uomo e’ stato trasportato in Puglia, il fegato e un rene all’Ismett di Palermo; l’altro rene a Catania. Con la procedura del consenso per il prelievo degli organi sulla carta di identita’ si accelera la procedura. (AGI)
Gela, la morte cerebrale e la donazione degli organi: 51enne salva quattro persone
Mar, 16/06/2026 - 12:23
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