Autoarticolato a fuoco tra Villabate e Bagheria, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio a un autoarticolato ha provocato la chiusura di un tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Villabate e Bagheria, in direzione del capoluogo etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’incendio è ora sotto controllo e si sta rimuovendo l’autoarticolato, che trasportava batterie esauste. L’autostrada è stata riaperta ad una sola corsia. (Sac/Dire)