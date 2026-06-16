Due incidenti sulla A18 Messina-Catania, 3 feriti

Due incidenti si sono verificati questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, tra Alì Terme e Itala, in direzione Messina. Un tamponamento tra due auto all’interno della galleria Noritteddu e il successivo ribaltamento di un furgone frigorifero hanno provocato il ferimento di tre persone, trasportate al Policlinico in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Stradale e personale del Cas. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con circa due chilometri di coda verso Messina. (ITALPRESS).