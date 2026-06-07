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Formula 1, oggi si corre Gp Montecarlo – Diretta

AdnKronos

Formula 1, oggi si corre Gp Montecarlo – Diretta

Dom, 07/06/2026 - 13:47

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(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Montecarlo. Oggi, domenica 7 giugno, il Circus fa tappa nel Principato di Monaco – in diretta tv e streaming – per il sesto appuntamento della stagione. Si riparte dal successo in Canada di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica piloti con 131 punti (+ 43 sul primo inseguitore Russell): il pilota italiano partirà per la quarta volta dalla pole position.  Il Mondiale tornerà in pista il 14 giugno a Barcellona.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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